Минобороны России сообщило, что штурмовые подразделения ТОФ продвигаются на угледарском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Штурмовые подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) России продвигаются на угледарском направлении под прикрытием расчетов зенитных ракетных комплексов. Об этом в сегодня, 9 января, сообщили в Минобороны, передает “Интерфакс”.

“Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на южно-донецком направлении… помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на угледарском направлении”, - цитирует информагентство Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что зенитчики морской пехоты ТОФ “ведут успешную борьбу” с беспилотниками ВСУ, летающими на малых высотах.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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