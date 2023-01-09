В Кремле прокомментировали возможность перемирия с Украиной по "корейскому варианту" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил прокомментировал заявления Украины о контактах заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака с европейскими политиками по вопросу возможного перемирия между Киевом и Москвой по аналогии с «корейским вариантом» 38-й параллели, назвав подобные сообщения «уткой».

«Несправедливо. Никто об этом не говорит. Это - очередная утка», - заявил представитель Кремля в понедельник, 9 января, комментируя вопрос, насколько справедливо соответствующее заявление в украинских СМИ.

Песков отметил, что у украинской стороны «действительно были какие-то сообщения», однако «они были про какого-то другого человека с фамилией Козак». «У них там, по-моему, то ли в Раде, то ли еще где-то есть человек с такой фамилией», - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее о подобных контактах Козака сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.