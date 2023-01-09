Песков сообщил, что помилование участвовавших в спецоперации заключенных ведется по законам

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помилование заключенных, которые решили отправиться добровольцами для участия в специальной военной операции на Украине, проходит в полном соответствии с российским законодательством. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 9 января 2023 года.

"Предусмотрена законодательством определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных, именно документальная, потом на региональном уровне, потом на федеральном уровне, потом финализируется указом президента", - уточнил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Песков заявил, что предтечей начала специальной военной операции на Украине стало игнорирование Западом озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Напомним, в 2020 году Владимир Путин утвердил новый порядок рассмотрения ходатайств о помиловании. Согласно опубликованному документу, в частности, состав комиссии по вопросам помилования на территории российских регионов обновляется на одну треть один раз в пять лет.