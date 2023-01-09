В Кремле ответили на планы Франции поставить Украине колесные танки AMX-10RC Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерения Парижа поставить Киеву колесные танков AMX-10RC, отметив, что это ничего принципиально не изменят, а также это вооружение не способно сорвать ход специальной военной операции.

«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении … Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут», - заявил представитель Кремля, указав также на то, что Европа, США и НАТО «вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений».

По его словам, поставки этих танков способны только «добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания». «Сорвать процесс достижения цели специальной военной операции эти поставки не способны», - добавил пресс-секретарь российского лидера, отметив также, что Париж хорошо знают точку зрения Москвы.