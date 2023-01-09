Песков считает, что поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не изменят

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки странами Запада вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей российской военной спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении… и коллективная Европа, и НАТО, и Соединенные Штаты Америки - они вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину поставками вооружений", - сказал Песков представителям СМИ на просьбу прокомментировать решение Франции.

Он также добавил, что эти поставки принципиально ничего не изменят.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Париж намерен поставить Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.