Песков прокомментировал высказывания актера Смольянинова о готовности воевать на стороне Украины Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков негативно оценил высказывания уехавшего из страны актера Артура Смольянинова, который заявил о готовности воевать на стороне Украины, однако отметил, что оценку таким заявлениям должны дать компетентные органы.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о словах артиста.

Напомним, Смольянинов заявил о своей готовности участвовать в специальной военной операции на стороне Киева, сообщив также, что ему «наплевать» на Россию. Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 9 января, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста из-за его высказываний.