Правительство Швеции восстанавливает гражданскую службу по призыву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Швеции приняло решение восстановить гражданскую службу по призыву. Такое заявление в ходе пресс-конференции в понедельник, 9 января, сделал премьер-министр страны Ульф Кристерссон, уточнив, что в четверг, 11 января, кабмин даст управлению защиты населения (MSB) поручение о подготовке активации госслужбы.

«Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву», - заявил глава правительства.

Министр гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Булин заявил, что на первом этапе речь идет о направлении лиц с соответствующими навыками в муниципальные спасательные службы для прохождения гражданской службы. По его словам, согласно предварительной оценке, численность данной группы составит примерно 3 тысячи человек.

«Мы считаем, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения не соответствуют тем требованиям, что предъявляются при высоком уровне готовности, а особенно при вооруженном нападении», - заявил глава ведомства, сославшись на опыт Украины, который, по его словам, демонстрирует ситуации необходимости «защищать гражданское население, спасательная служба оказывается под очень большим давлением»

Булин заявил, что активация обязательной гражданской службы должна быть подготовлена к 1 марта этого года.

Напомним, накануне в Швеции назвали условия Турции для вступления в НАТО невыполнимыми.