Бельгийский биатлонист попытался прочистить винтовку на Кубке мира лыжной палкой, этому удивились даже норвежцы

Тьерри Ланже из сборной Бельгии по биатлону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону постоянные успехи преследуют норвежских спортсменов. Лидер общего зачета - Йоханнес Бе. Но вот во время очередной гонки, которая прошла на этапе в Поклюке, появился новый герой. Во время смешанной эстафеты в эфир попали неожиданные кадры с бельгийским биатлонистом Тьерри Ланже. Он удивил экспертов, зрителей и норвежцев - направил дуло винтовки себе в голову.

Как пишет "КП-Спорт", победу в итоге в этой гонке одержали французы, которых к успеху привела стрельба Жюлии Симон. Но вот поступок бельгийца Тьерри Ланже обсуждали все. Он упал и по правилам должен был на стрельбище поднять руку, дать сигнал о неисправности оружия. Но он стал его сам прочищать, используя даже лыжную палку.

Рейс-директор Кубка мира Борут Нуар заявил, что наказания не будет:

- Он не будет наказан, нет. Он теряет время из-за своих действий. Вы должны сигнализировать нашим судьям, если у вас есть проблемы.

И что самое удивительное - на том самом этапе, когда Ланже прочищал винтовку, он не допустил ни одного промаха в итоге. Сборная Бельгии в смешанной эстафете заняла десятое итоговое место, пишет "КП-Спорт".