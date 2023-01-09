Патрушев заявил, что у России по определению не может быть ненависти к простым украинцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что не воюет с Украиной, поскольку ненависти к простым украинцам у россиян быть не может по определению.

«Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», - заявил секретарь Совбеза РФ в интервью aif.ru .

Патрушев отметил, что украинские традиции близки российским гражданам, так же как и наследие народа России неотделимо от культуры украинцев. Кроме того, секретарь Совбеза РФ отметил, что на сегодняшний день во многих российских городах продолжают действовать украинские культурные центры, а также ансамбли украинских песни и танца.

«На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа», - отметил он.

Напомним, ранее Патрушев заявил, что Вашингтон поставили своей целью разобщить и уничтожить Россию, используя Украину в качестве тарана.