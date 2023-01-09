Основатель "Медиазоны"* Петр Верзилов* объявлен в международный розыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель «Медиазоны»* Петр Верзилов* был объявлен в международный розыск. Об этом в воскресенье, 9 января, сказал следователь, выступая в зале Басманного суда, где рассматривается вопрос о его заочном аресте.

«Верзилов нарушил ранее избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно информации, имеющейся у СК РФ, он скрывается на территории Италии и Ватикана. В связи с этим Верзилов был объявлен в международный розыск», - приводит ТАСС заявление следователя, который уточнил, что Верзилов проходит обвиняемым по статье о «неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства».

Напомним, в середине сентября 2021 года появилось сообщение о том, что Петр Верзилов* объявлен в розыск и его подозревают в уголовном преступлении. Как писал сайт KP.RU, Министерство юстиций России внесло в реестр иностранных агентов издание «Медиазона»* в конце сентября того же года, тогда же в реестр были внесены основатель издания и главный редактор Сергей Смирнов.

* признан иноагентом в России.