Около 50 человек пострадали во время протестов в Бразилии Фото: REUTERS

По меньшей мере 46 человек пострадали при протестах в Бразилии.

Как передает газета 20 minutos со ссылкой на данные столичной больницы, шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а двум требуется экстренная медицинская помощь.

Напомним, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, выступающие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, в минувшие воскресенье, 8 января, заняли здания Верховного суда, а также Конгресса и резиденции президента, разграбив их.

Правоохранительные органы Бразилии при помощи светошумовых гранат и перцового газа смогли взять ситуацию под свой контроль, заняв захваченные протестующими административные здания в столице страны. Как писал сайт KP.RU, были задержаны 400 человек.

Экс-президент Бразилии уже поспешил заявить, что никакого отношения к организации каких-либо массовых беспорядков не имеет, заявив, что участники протеста нарушили законодательство страны, поэтому должны будут понести за это ответственность.