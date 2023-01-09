РБК: Центробанк и правительство работают над новым инструментом для долгосрочных накоплений россиян Фото: Мария ЛЕНЦ

Российские власти могут внедрить новый финансовый инструмент для долгосрочных накоплений граждан, речь идет о бескупонных облигациях федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники и подтверждение от главы комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

“Банк России и правительство РФ проработают возможность выпуска долгосрочных облигаций федерального займа без промежуточных купонных выплат с целью формирования долгосрочных накоплений граждан”, - уточняется в публикации.

В статье также говорится, что, в соответствии со стратегией, подобные ОФЗ должны выступить частью инструментов, которые должны помочь россиянам с невысокими доходами получить продукты и услуги финрынка.

Ранее Центробанк России рекомендовал банкам провести реструктуризации кредитов заемщиков до конца 2023 года. При этом данные реструктуризации не будут учитываться в качестве фактора, негативно влияющего на кредитную историю.