Российские военные уничтожили более 80 украинских боевиков на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные в ходе наступательных действий на донецком направлении уничтожили за прошедшие сутки свыше 80 украинских боевиков, а также восемь единиц техники, сообщили сегодня, 9 января, в Минобороны России.

"На донецком направлении ВС России продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение украинским подразделениям по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении превысили 80 украинских военных, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили 70 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Российские силы также ликвидировали три боевые бронемашины и пять пикапов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 января 2023 года публикует сайт KP.RU.