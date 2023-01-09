МИД КНР заявил о готовности дальнейшего продвижения российско-китайских отношений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый глава МИД КНР Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Пекин готов продвигать двусторонние отношения с Москвой, об этом сообщили в МИД Китая.

«Российско-китайские отношения основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон», - сказал Цинь Ган.

Он отметил, что «мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения».

Глава МИД Китая подчеркнул, что лично готов поддерживать тесные контакты с Лавровым.

Как писал сайт KP.RU, 25 декабря 2022 года прежний глава министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией в 2022 году укрепилось, став более прочным и зрелым.

30 декабря 2022 года в ходе видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин заявил, что Россия вышла на беспрецедентные объемы в поставках энергоносителей в Китай.

Он подчеркивал, что «ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов».

Ранее сообщалось, что Россия нарастила поставки нефти в Китай. Так, в период с январе по октябрь 2022 года объем поставляемого ресурса в годовом исчислении увеличился примерно на 9,5% и составил 71,97 миллиона тонн.

Кроме того, данные Международного энергетического агентства свидетельствовали, что доходы России от поставок нефти выросли в 2022 году на 50%.