Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за шторма, который обрушился на штат в воскресенье 8 января.

"Президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о федеральных мерах поддержки… связи с чрезвычайными условиями из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней…", - говорится в сообщении на интернет-портале Белого дома.

Ранее сообщалось, что снежный шторм, накрывший Соединенные Штаты в конце декабря прошлого года, унес жизни по меньшей мере 46 человек. Летальные исходы зафиксированы в 12 американских штатах: Висконсин, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси.

Как ранее писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года США и Канаду накрыл так называемый взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур. Во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса. Ситуацию осложнил штормовой ветер со снегом.