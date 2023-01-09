В Госдуме ожидают, что Путин встретится с лидерами фракций в начале февраля 2023 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы может состояться в начале февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате российского парламента.

Точной даты мероприятия собеседник агентства не назвал, отметив, что она станет известна только за неделю до встречи.

Как ранее писал сайт KP.RU, Геннадий Зюганов выразил мнение, что встречу с главой государства не следует откладывать, так как нужно подвести итоги 2022 года, обменяться опытом и выстроить работу для выполнения президентских "установок по денацификации и демилитаризации нацистского режима".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указанное заявление Геннадия Зюганова. На вопрос о сроках мероприятия пресс-секретарь российского лидера ответил, что журналистов обязательно своевременно проинформируют, когда дата такой встречи будет определена.