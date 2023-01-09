Власти Запорожья выдворили бывшего директора ПТУ за помощь украинским боевикам Фото: REUTERS

Власти Запорожской области приняли решение о выдворении на подконтрольную киевскому режиму территорию директора Михайловского ПТУ за оказание содействия украинским военным, об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

«Бывший директор Михайловского ПТУ выдворен с территории Запорожской области за оказание содействия вооруженным силам Украины», - заявил источник издания.

Он отметил, что Удовиченко В.К. осуществлял сбор денежных средств на нужды ВСУ, распространял информацию о скором возвращении украинской власти и саботировал учебный процесс ПТУ.

Как писал сайт KP.RU, 4 октября 2022 года из Запорожья выдворили генерального директора Запорожской атомной электростанции (АЭС) Игоря Мурашова на подконтрольную Киеву территорию за работу на Службу безопасности Украины. Он признался, что передавал сотруднику СБУ данные о состоянии атомной электростанции. Для этого он отправлял сообщения через мессенджеры.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что США предоставляют Украине данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС для их обстрелов.