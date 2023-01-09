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НовостиЗвезды9 января 2023 12:53

Госпитализированный с гриппом Никита Михалков остается в реанимации

У режиссера диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, об этом сегодня, 9 января, сообщил РИА Новости представитель медучреждения.

Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января.

"Пациент находится в отделении реанимации", - уточнили агентству представители медицинского учреждения.

Напомним, у 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова, госпитализированного несколько дней назад, диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония (коронавирус не подтвердился), на фоне которой развился интоксикационный синдром.

При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак, активно освещающая ситуацию вокруг болезни Михалкова, опубликовала скандальный пост, в котором порассуждала о возможных последствиях гипотетической смерти режиссера для отечественной культуры.

Также стало известно, что Никиту Михалкова спасают врачи, ранее лечившие певицу МакSим.