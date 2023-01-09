Вьетнам ужесточит проверки прибывающих в страну туристов из-за вспышки коронавируса

Вьетнам готовится к ужесточению проверок прибывающих в страну туристов на коронавирус Фото: REUTERS

Власти Вьетнама готовятся ужесточить проверки прибывающих в страну туристов из-за угрозы новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр государства Фам Минь Тинь. Его слова приводит издание VnExpress.

По его словам, увеличение заболеваемости прогнозируется на фоне празднования Нового года по лунному календарю.

В связи с этим Фам Минь Тинь поручил ведомствам усилить антиковидные меры в аэропортах и пунктах пропуска на границе страны, а также в ключевых туристических зонах и медучреждениях. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить максимальную защиту туристам и местным жителям.

Как ранее писал сайт KP.RU, Таиланд отменил требование предъявлять справку о вакцинации от коронавирусной инфекции при посещении страны. Решение объяснили достаточной иммунизацией населения по всему миру.

Напомним, власти Китая отменили ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию для людей, въезжающих в государство. Также КНР перестанет тестировать на коронавирус замороженные продукты и продукты, не относящиеся к холодовой цепи.