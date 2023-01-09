Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года

Параллельно с продлением гарантий кабмин увеличил число доступных медицинских услуг для россиян Фото: REUTERS

Правительство России продлило программу госгарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Параллельно с продлением гарантий кабмин увеличил число доступных услуг.

"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи. Увеличиваем число доступных людям видов услуг, расширяем возможности медицинской реабилитации. Теперь она будет проводиться и на дому с предоставлением пациентам необходимых для этого медицинских изделий", - сказал глава кабмина.

В расширенный перечень медицинских услуг планируется включить профилактику, диагностирование и лечение на ранней стадии сахарного диабета и гепатита С. "Важно, чтобы бесплатная медицинская помощь, в том числе, специализированная и высокотехнологичная, была доступна людям во всех населенных пунктах нашей страны. Ее качество должно определяться едиными подходами, а не местом жительства пациента. И все необходимые средства для этого предусмотрены", - отметил Мишустин.

Ранее сайт KP.RU писал, что российское правительство утвердило гарантии бесплатной медпомощи гражданам РФ на 2023 год. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сообщается, что программа устанавливает условия предоставления различных видов медпомощи и перечень заболеваний, при которых помощь должна быть оказана бесплатно. Также в документе идет речь о базовой программе обязательного медицинского страхования.