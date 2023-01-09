В России началась продажа нового кроссовера Samsung QM6.Фото: Samsung

Предложения о продаже корейских кроссоверов Samsung QM6 появилось на официальных сайтах дилеров и на их страницах в классифайдах. Об этом сообщает Газета.Ru.

Отмечается, что по состоянию на понедельник, 9 января, Samsung QM6 предлагают преимущественно дилеры из Владивостока, а стоимость новой машины составляет около 3,6 млн рублей.

Внешне кроссовер похож на «паркетник» Renault Koleos, который был представлен на российском рынке в период с 2017 по 2020 год. Новый автомобиль построен на платформе CMF-CD. Сообщается, что для заказа на данный момент доступны модификации с двухлитровым турбодизельным мотором мощностью 177 л.с. Двигатель автомобиля работает в паре с вариатором Xtronic.

Уточняется, что Samsung QM6 уже в базовой комплектации имеет светодиодные фары, задние поворотники с эффектом «бегущей строки», климат-контроль, медиасистему, а также легкосплавный колесный диск.

Как писал RT, ранее аналитиков агентства «Автостат» заявили, что самой популярной моделью автомобиля среди кроссоверов и внедорожников в России оказалась Hyundai Creta.