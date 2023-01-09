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НовостиОбщество9 января 2023 13:53

Психолог Пронина объяснила, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников

Эксперт призвала возвращаться к привычному укладу жизни необходимо плавно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Пронина объяснила, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников

Психолог Пронина объяснила, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Мария Пронина в беседе с Газета.ru дала пару советов, как избежать стресса при выходе на работу после новогодних праздников.

Эксперт отметила, что возвращаться к привычному укладу жизни необходимо плавно. Так, на работе в первый день не нужно сразу браться за крупные цели. По ее словам, необходимо дать себе время для того, чтобы прийти в ритм, именно тогда сможет восстановится привычная работоспособность.

«Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные. Облегчить их поможет мотивация к выходу на работу. Так, можно надеть новую одежду или украшения, взять с собой что-то из подарков или поделиться забавными новыми историями с коллегами», – отметила специалист.

Пронина также назвала важным выделять себе дополнительные пять - десять минут на отдых каждый час в первые рабочие дни, а также порекомендовала заняться спортом, что, как она отметила, позитивно влияет на мозговую деятельность.

Ранее руководитель психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в беседе с Life.ru сообщила, что нелюбимая работа может привести к серьезным последствиям, став причиной развития выгорания, которая касается множества людей.

Врач-дерматолог Натэла Гришина рассказала ФАН, что при стрессе организм испытывает повышенное напряжение, что негативно влияет на все органы человеческого тела, в том числе, на кожу, приводя к появлению морщин.