Психолог Пронина объяснила, как справиться со стрессом при выходе на работу после новогодних праздников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психолог Мария Пронина в беседе с Газета.ru дала пару советов, как избежать стресса при выходе на работу после новогодних праздников.

Эксперт отметила, что возвращаться к привычному укладу жизни необходимо плавно. Так, на работе в первый день не нужно сразу браться за крупные цели. По ее словам, необходимо дать себе время для того, чтобы прийти в ритм, именно тогда сможет восстановится привычная работоспособность.

«Первые три рабочих дня чаще всего самые сложные. Облегчить их поможет мотивация к выходу на работу. Так, можно надеть новую одежду или украшения, взять с собой что-то из подарков или поделиться забавными новыми историями с коллегами», – отметила специалист.

Пронина также назвала важным выделять себе дополнительные пять - десять минут на отдых каждый час в первые рабочие дни, а также порекомендовала заняться спортом, что, как она отметила, позитивно влияет на мозговую деятельность.

Ранее руководитель психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян в беседе с Life.ru сообщила, что нелюбимая работа может привести к серьезным последствиям, став причиной развития выгорания, которая касается множества людей.

Врач-дерматолог Натэла Гришина рассказала ФАН, что при стрессе организм испытывает повышенное напряжение, что негативно влияет на все органы человеческого тела, в том числе, на кожу, приводя к появлению морщин.