Пользователи Twitter возмутились жалобами главы МИД Украины Кулебы на недостаточную помощь Запада

Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба впривел в возмущение пользователей Twitter своими заявлениями о том, что ни один союзник Украины "не сделал достаточно" для поддержки киевского режима.

При этом в комментариях к посту политика многие отметили, что украинские власти “переступили черту”.

"Давайте честно. Есть пределы для таких обвинений в недостаточной помощи Украине… Обычные люди, испытывающие трудности в США и Европе, могут счесть это оскорбительным", — написал ChanKobrick.

"Неблагодарные попрошайки!" — подчеркнул пользователь с ником Nino94594940.

Ранее Дмитрий Кулеба пожаловался на отказ некоторых стран от продажи оружия Киеву. Дипломат утверждает, что виной тому - "политические причины".

Также ранее глава украинского МИДа пожаловался на союзников, не пускающих страну в НАТО.