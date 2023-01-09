Власти Польши утвердили создание новой дивизии на востоке страны

Министр национальной обороны Блащак заявил, что процесс формирования дивизии уже начался Фото: REUTERS

Власти Польши одобрили создание на востоке страны нового военного формирования - Первой дивизии пехоты легионов. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы стараемся наполнить восточную часть нашей страны польским войском. Поэтому мы создаем новые воинские подразделения. ...создается Первая дивизия пехоты легионов, которая будет действовать преимущественно на территории Подляского воеводства (на востоке)", - сказал Блащак.

По его словам, процесс создания нового формирования уже начался. Властями утверждена концепция и выдано соответствующее распоряжение о комплектовании первых частей. Блащак считает, что процесс будет идти динамично. Новая дивизия будет размещаться между 16-й механизированной дивизией в Варминьско-Мазурском воеводстве и 18-й механизированной дивизией в Мазовецком и Люблинском воеводствах.

Министр уточнил, что дивизия будет оснащена современным вооружением, под которым подразумевают и американские танками Abrams и южнокорейские танками K-2. По словам Блащака, частью будет артиллерийская бригада с самоходными гаубицами польского производства Krab, южнокорейскими К-9 и беспилотными системами разведки.

Ранее сайт KP.RU писал, что некоторые члены НАТО, в том числе Германия, хотят как можно скорее прекратить боевые действия в Украине, даже если стране придется пойти на территориальные уступки. Польша, с другой стороны, хочет ослабить Москву в долгосрочной перспективе — Россия должна "сильно проиграть".