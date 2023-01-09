Политолог заявил, что беспорядки в Бразилии не станут началом гражданской войны Фото: REUTERS

Политолог Богдан Безпалько предположил, что беспорядки в Бразилии не станут началом гражданской войны. Сторонники президента Болсонару пытаются вернуть власть своему кандидату, но победу на выборах одержал Лула да Силва.

- Если же говорить о возможности начала гражданской войны, то ее абсолютно точно не будет, - комментирует эксперт NEWS.ru.

Протестный потенциал уже пошел на спад, так как Силва использовал сильные инструменты для наведения порядка. Он оперативно возвращает контроль в свои руки, так что горячей фазы точно не будет.

Политолог отмечает, что многое будет зависеть от позиции Евросоюза. А также от хода расследований беспорядков.

- Достаточно интересное поведение европейских чиновников по отношению к Бразилии. Перемена риторики на более миротворческую, - заключает политолог.

Двух президентов (Лула да Сильва уже занимал этот пост в начале нынешнего столетия) разделяют не только полярные взгляды, но и, скажем так, внешние союзники. Так, победитель выборов ориентируется на Китай и левые режимы соседних латиноамериканских игроков, а вот проигравший, Болсонару, — на США.