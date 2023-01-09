В США заявили о приближении разгрома ВСУ

Профессор Вольф: Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше оружия Фото: REUTERS

Киев терпит поражение, поэтому просит у Запада все больше боевой техники и артиллерии, об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в соцсети Twitter.

«Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее», - написал Вольф.

Он отметил, что союзникам Украины не нужно было бы их отдавать.

Как писал сайт KP.RU, 8 января 2023 года сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

9 января глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что Украина может получить от Польши только символическое число танков Leopard.

Также 9 января Sky News сообщило, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2. Предполагается, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2, чтобы укомплектовать эскадрилью.

21 декабря 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут, в том числе, система противоракетной обороны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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