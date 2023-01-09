Принц Гарри заявил, что королевская семья “уничтожает” не играющих по ее правилам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи отказываются играть по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Внутри (королевской - прим. ред.) семьи тяжело находиться, так как вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - отметил он.

Гарри добавил, что он решил "не играть по правилам", и сейчас его "пытаются уничтожить".

Также ранее принц Гарри со всей яростью обрушился на мачеху. Он обвинил жену своего отца, короля Карла III в том, что именно она сливает в прессу подробности его отношений с семьей. Он считает, что Камилла делает это в расчете на то, "чтобы реабилитировать свой имидж".

Кроме этого, семейство герцогов Сассекских продолжает нагнетать интригу вокруг автобиографической книги принца Гарри, которая появится в продаже 10 января.