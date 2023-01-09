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НовостиВ мире9 января 2023 14:29

Принц Гарри заявил, что королевская семья “уничтожает” не играющих по ее правилам

Внутри семьи находиться “тяжело”, отметил он
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Принц Гарри заявил, что королевская семья “уничтожает” не играющих по ее правилам

Принц Гарри заявил, что королевская семья “уничтожает” не играющих по ее правилам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи отказываются играть по общим правилам, то им может грозить "уничтожение". Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Внутри (королевской - прим. ред.) семьи тяжело находиться, так как вас заставляют верить, что если не играть по правилам, то будете уничтожены", - отметил он.

Гарри добавил, что он решил "не играть по правилам", и сейчас его "пытаются уничтожить".

Также ранее принц Гарри со всей яростью обрушился на мачеху. Он обвинил жену своего отца, короля Карла III в том, что именно она сливает в прессу подробности его отношений с семьей. Он считает, что Камилла делает это в расчете на то, "чтобы реабилитировать свой имидж".

Кроме этого, семейство герцогов Сассекских продолжает нагнетать интригу вокруг автобиографической книги принца Гарри, которая появится в продаже 10 января.