Столтенберг назвал размещение ядерного оружия в Швеции неактуальным

Швеция самостоятельно примет решение о размещении ядерного оружия, заявил генсек НАТО Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что размещение ядерного оружия в Швеции сейчас не актуально и более того, страна примет решение об установке боеголовок у себя на территории. Об этом генеральный секретарь альянса заявил в опубликованном интервью газете Dagens Nyheter.

По его словам, размещение ядерного оружия "не актуально. Если когда-нибудь возникнет необходимость, решать будет Швеция, - сказал он. - У НАТО нет власти или мандата на то, чтобы навязывать какие-либо системы вооружений другим странам".

"Нет, Швеция - независимая суверенная нация, которая решает сама. Членство в НАТО никоим образом не меняет право и возможности Швеции сказать "нет" размещению ядерного оружия", - сказал Столтенберг в ответ на вопрос журналиста о том, может ли НАТО заставить Швецию разместить ядерное оружие.

Генсек НАТО отметил, что единственным актуальным моментом могут быть учения, обучение и другие виды оборудования, в которых нуждается Швеция, как, "например, радарные системы", - предположил он.

Согласно утверждениям Столтенберга, "ни о каком новом ядерном оружии НАТО в Европе речи не идет". Расширения ядерного арсенала среди государств-членов в больших объемах, чем на сегодняшний день, в альянсе не планируется. ОН также напомнил, что без согласия страны-члена этого все равно не может произойти.

Напомним, вчера 8 января 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия уже исполнили свои обязательства по соглашениям, которое выдвинула Турция на саммите НАТО в Мадриде. Генсек уверен, что Турция вскоре одобрит заявку Швеции.

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