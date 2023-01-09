Политолог объяснил желание Польши получить репарации от ФРГ

Политолог Коньков связал желание Польши получить репарации от ФРГ с кризисом в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Александр Коньков в беседе с Lenta.ru объяснил желание Варшавы получить военные репарации от Берлина за Вторую мировую войну кризисом внутри Евросоюза.

Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отказ Берлина обсуждать вопрос о выплате военных репараций станет «большой проблемой» для ФРГ.

Коньков заявил об отсутствии «перспектив этого сюжета», кроме информационного. По его словам, Варшава «будет продолжать нагнетать, будет демонизировать Германию внутри Европы».

Как отметил политолог, весь последний год польские власти действуют в соответствии с принципом «кому война, а кому мать родна», пытаясь «стать ключевым бенефициаром» украинского конфликта. «Причем не только на самой украинской территории, куда регулярно засылаются польские наемники и поставляется польское вооружение, но и в геополитическом контексте», - отметил он.

Политолог указал на то, что Польша пытается оспорить ключевые позиции внутри Европейского союза у своего главного исторического соперника - Германии. По его словам, такие тенденции прослеживаются по разным направлениям, среди которых сюжет с репарациями. «Совершенно очевидна политическая подоплека тех лозунгов и тех требований, которые выдвигает Польша, перетягивая европейскую повестку на себя», - добавил Коньков.

Как писал ОТР, в начале декабря прошлого года, когда Варшава вновь потребовала репараций, глава правящей партии Польши Ярослав Качиньский осудил ФРГ за ее доминирование в Европе, упрекнув Берлин в том, что он якобы использует мирные методы для реализации планов, которые когда-то намеревался осуществить военным путем.

В начале января этого года Варшава в очередной раз пришла в ярость от ответа Берлина по поводу репараций. Как сообщал «Пятый канал», заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши, уполномоченный польского кабмина по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик обвинил ФРГ в неуважении к польскому народу.