В Башкирии температура воздуха упала до -50 градусов

В Башкирии температура опустилась до -50 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале первой рабочей недели температура воздуха в Башкирии упала до -50 градусов.

Начало новогодних каникул встретило Башкирию теплой и снежной погодой. Температура воздуха не опускалась ниже отметки в -20 градусов даже под утро. Но ближе к концу праздничной недели все кардинально изменилось.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что во многих районах Башкирии ночная температура воздуха в понедельник опустилась ниже -50 градусов. Такую погоду можно назвать аномальной для региона даже в середине календарной зимы.

В Уфе, по официальным данным, температура воздуха ночью опустилась лишь до -35 градусов. Такие показатели зафиксировали на метеостанции в районе Демы. В пригородах столицы и отдаленных районах Башкирии было куда холоднее.

Так, уличные термометры сельчан в Кармаскалинском районе республики под утро показывали заморозки до -50 градусов. В селе Карпово под Уфой ночью температура воздуха опустилась до -42 градусов.

По данным Башгидромета, морозная погода сохранится в республике еще как минимум один день. Постепенное потепление в регионе начнется лишь в среду. В конце первой рабочей недели 2023 года температура воздуха в Башкирии упадет для привычных в январе показателей - -15 градусов днем и -20 ночью.

К слову, из-за аномальных каникул школьные каникулы в Башкирии продлили на один день - до 12 января.