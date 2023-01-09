Принц Гарри считает, что британские СМИ мешают ему договориться с семьей

Принц Гарри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри заявил, что британские СМИ виновны в разрушении отношений между ним и королевской семьей.

Он также назвал британскую прессу виновной в "разрушении отношений" со своим братом принцем Уильямом и в разладе между их супругами Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

"Они всегда ставили нас друг против друга… выставляли Кейт и Меган друг против друга", - сказал он.

Кроме этого, принц Гарри заявил, что если члены королевской семьи отказываются играть по общим правилам, то им может грозить "уничтожение".Он также отметил, что он решил "не играть по правилам", и сейчас его "пытаются уничтожить".

Также ранее принц Гарри со всей яростью обрушился на мачеху. Он обвинил жену своего отца, короля Карла III в том, что именно она сливает в прессу подробности его отношений с семьей. Он считает, что Камилла делает это в расчете на то, "чтобы реабилитировать свой имидж".

Кроме этого, семейство герцогов Сассекских продолжает нагнетать интригу вокруг автобиографической книги принца Гарри, которая появится в продаже 10 января.