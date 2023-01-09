Педиатр Татаркина назвала меры профилактики вирусных заболеваний у детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей и подростков Ольга Татаркина в беседе с Life.ru дала рекомендации по мерам профилактики вирусных заболеваний.

«Важно, чтобы взрослые члены семьи, контактирующие с ребенком, пользовались маской в общественных местах и соблюдали такие простые меры защиты, как мытьё рук с мылом, при необходимости обработка рук дезинфицирующими средствами», - сказала специалист.

Татаркина отметила, что если кто-то из родителей заболел, то его необходимо временно изолировать, представив заболевшему отдельную посуду, предметы ухода, а также осуществлять частое проветривание и влажную уборку помещения при помощи имеющихся бытовых моющих и дезинфицирующих средств. Врач также напомнила о витаминах и полноценном питании.

Как сообщал телеканал «360», ранее врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина заявила, что грипп изредка может сопровождаться нетипичными симптомами, среди которых геморрагический синдром. Как уточнила эксперт, речь идет о боли в животе, жидком стуле и отсутствие жара.