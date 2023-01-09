Москалькова планирует встретиться с омбудсменом Украины в Турции с 12 по 14 января 2023 года Фото: REUTERS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует встретиться в Турции с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом 12-14 января 2023 года.

"Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом, туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров… С 12 по 14 января", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.

Вчера, 8 января 2023 года, омбудсмен Украины сообщал, что в ближайшее время планирует встретиться с Москальковой для обсуждения вопросов обмена пленными.

Напомним, обмен гражданина России Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер можно назвать новогодним подарком, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека", – заявила она.

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