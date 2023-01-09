Во Львовской области ввели аварийные отключения света Фото: REUTERS

Аварийные отключения электроэнергии введены во Львовской области на Украине, об этом сообщили компании "Львовоблэнерго" в соцсети.

«Сегодня по распоряжению диспетчера НЭК "Укрэнерго" на Львовщине внедрили аварийные отключения ..., несмотря на значительное похолодание в восточных областях и превышения потребления мощности свыше установленного лимита», - сказано в сообщении.

В компании заявили, что это связано с тем, что потребление электроэнергии на Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели.

Как писал сайт KP.RU, 16 декабря 2022 года в офисе президента Украины Зеленского объявили об аварийном отключении света по всей стране в результате ударов России по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской и Николаевской областях. Ряд участков железной дороги были обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выводились тепловозы.

кроме того, сообщалось о перебоях электричества по всей Украине. В частности, Харьков и Полтава были полностью обесточены.

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