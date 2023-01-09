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НовостиПолитика9 января 2023 15:49

Минобороны России готовит проект повышения зарплаты на 10,5% для ряда силовых ведомств

Предполагается повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г в размере 1,105 раза
Владимир РОМАНЕНКО
Предполагается повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г в размере 1,105 раза

Предполагается повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г в размере 1,105 раза

Фото: REUTERS

Минобороны России предлагает повысить денежное довольствие для служащих некоторых силовых ведомств на 10,5% с октября 2023 года. Соответствующая карточка документа размещена ведомством на портале проектов нормативных актов.

"Подготовка проекта постановления правительства Российской Федерации, предусматривающего повышение окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников с 1 октября 2023 г. в размере 1,105 раза", - указано в графе постановления правительства РФ.

Среди авторов инициативы названы МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия.

Напомним, В России с 1 октября 2022 года повышаются оклады бюджетников на 4%. Речь идет о государственных служащих и дипломатах. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Аналогичным образом проиндексированы оклады госслужащих Минюста, судов, ФССП.

Увеличение коснется размера месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами.