Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский и его соратники закончат свою политическую карьеру, если конгресс Соединенных Штатов во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках вооружения киевскому режиму. Об этом заявил экономист и бывший советник экс-главы страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен… тщательно разбираться с этими деньгами, которые были предоставлены Украине, и нет ли там коррупционной составляющей… денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына Байдена - Байдену (президенту США - прим. ред.) и демпартии… если республиканцы это сейчас раскопают… режиму Зеленского придет полный (конец)", - сказал он.

Ранее сенатор Косачев предрек украинскому лидеру судьбу медиа-изгоя.

Также ранее экс-депутат Рады предрек Зеленскому военный переворот после неудачных атак на Херсон и ЗАЭС. Илья Кива сравнил неудачный штурм Запорожской АЭС с провалом ВСУ на острове Змеиный.

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