В Будапеште состоится европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова

В Будапеште состоится европейская премьера концерта с оркестром Алексея Рыбникова 20 января 2023 года Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Европейская премьера Концерта для виолончели с оркестром Алексея Рыбникова пройдет 20 января в Будапеште в Большом зале Музыкальной Академии имени Ференца Листа, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Как отмечается, в качестве солиста выступит молодой виолончелист Эндре Станковски.

За дирижерский пульт встанет Гергей Кешшеяк – главный дирижер Венгерской национальной оперы.

Издание подчеркнуло, что Кешшеяк ранее неоднократно обращался к творчеству Рыбникова и продолжает это делать, регулярно исполняя произведения российского композитора.

Как писал сайт KP.RU, 7 декабря 2022 года новый сезон миланского театра «Ла Скала» открыла опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Отмечалось, что публика услышит оперу Мусоргского в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Главную партию исполнил российский бас Ильдар Абдразаков, а за дирижерским пультом стоял главный дирижер театра Риккардо Шайи.

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