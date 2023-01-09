Умер Павел Камнев, разработчик ракет "Калибр" Фото: ТАСС

Разработчик ракет "Калибр" и научный руководитель Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Концерна.

"Ушел из жизни научный руководитель Концерна ВКО "Алмаз – Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Камнев", - говорится в сообщении.

Камнев умер 9 января 2023 года на 86-м году жизни, пишет пресс-служба "Алмаз-Антей".

Также вчера простились с двумя деятелями культуры в России. Ушёл из жизни заслуженный деятель искусств России, директор "Современника" и Московского Художественного театра Леонид Эрман на 96-м году жизни.

Леонид Эрман тяжело болел, несколько дней назад он попал в больницу. Там его практически сразу перевели в реанимацию.

И еще 8 января в Москве в возрасте 65 лет скончался писатель, драматург, сценарист, поэт Алексей Слаповский. О его смерти сообщил режиссер Алексей Рудаков.

Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, Алексей Слаповский великий русский писатель и гражданин скончался сегодня в 8 часов утра. Чуть позже объявим номер кары жены, чтобы собрать деньги на похороны и в помощь семье», - написал режиссер в соцсетях.