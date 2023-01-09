Самолёт Azur Air из Москвы срочно посадили в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о мине

В Минавиации Индии сообщили о мине на борту рейса Москва - Гоа Фото: REUTERS

Пассажирский самолет Azur Airсообщением Москва - Гоа экстренно посадили в индийском штате Гуджарат после сообщения о мине на борту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва - Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", - сказал он-

Сегодня, 9 января 2023 года, пассажирский самолет Ан-2 разбился в Ненецком автономном округе из-за обледенения. Об этом информирует МЧС России с уточнением о гибели двух человек в результате падения. Всего на борту находилось 2 пилота и 10 пассажиров.

На место происшествия направилась группа спасателей на снегоходах и вертолете. Уточняется, что самолет упал в 10 км от поселка Каратайка.