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НовостиПолитика9 января 2023 17:13

В Очаково Николаевской области прогремели взрывы

Сообщила администрация в соцсети
Сергей ГАПЧУК
В Очаково Николаевской области прогремели взрывы

В Очаково Николаевской области прогремели взрывы

Фото: REUTERS

На Украине в Николаевской области в городе Очакове прогремели взрывы, об этом сообщили в городской администрации.

«В городе раздаются взрывы», - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.

О каких-либо повреждениях и какие объекты повреждены в результате взрывов, чиновники не сообщали.

Как писал сайт KP.RU, 9 января 2023 года в подконтрольном ВСУ Херсоне взрывы прогремели на предприятии критической инфраструктуры и электроподстанции. Как сообщалось, в результате обстрела разрушена электроподстанция, которая питала несколько больших котельных. Какое именно предприятие критической инфраструктуры получило повреждение, не уточнялось.

2 января 2023 года в Николаевской и Черкасской областях Украины во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Подробности инцидентов не приводились. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе не имелось.

В этот же день предупреждение для населения о воздушной тревоге объявляли также в Кировоградской и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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