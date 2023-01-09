Замминистра обороны Украины Маляр заявила, что в ВСУ резко упала боеспособность из-за новобранцев Фото: REUTERS

Боеспособность украинской армии серьезно упала из-за большого количества неопытных солдат в войсках, об этом сообщило украинское издание со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Маляр заявила, что большая часть ВСУ теперь состоит из новобранцев, то есть непрофессиональных военных, которые создают проблемы с боеспособностью и стойкостью на поле боя.

Она добавила, что «мы... должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями».

Как писал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на поставки оружия Украине странами Запада потрачено порядка 97 миллиардов долларов, но несмотря на это ВСУ понесли большие потери.

В конце декабря 2022 года командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что с начала СВО на территории незалежной потери украинских сил приблизились к 200 тысячам человек личного состава.

30 ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.

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