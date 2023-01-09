Депутат Луговой попросил прокуратуру дать правовую оценку действиям Валерия Меладзе

Депутат Луговой призвал "адекватно и симметрично" реагировать на подобные поступки и слова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям и высказываниям российского певца Валерия Меладзе. Об этом Луговой сообщил в своем телеграм-канале.

"Я обратился к Генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, - пишет депутат, - он не первый, он не последний. И от того, сможем ли мы сейчас адекватно и симметрично реагировать на подобные поступки и слова, зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности".

Луговой полагает, что рано или поздно противники спецоперации в Украине вернутся в Россию, что "подорвет суверенитет страны и безопасность", поэтому таким людям необходимо дать соответствующую оценку и критику со стороны властей.

Напомним, ранее в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, на вечеринке в Дубае Валерий Меладзе высказал слова поддержки в адрес Украины, которые породили массу обсуждений в российских СМИ.

Скандальное видео разлетелось по соцсетям в считанные минуты, и реакция не заставила себя ждать. В комментариях не только вчерашние поклонники из России, но и политики на самом верхнем уровне требуют наказать певца по всей строгости, писал сайт KP.RU.