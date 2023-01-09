Песков заявил, что у срочников есть возможность заключить контракт для участия в СВО

Представитель Кремля Песков заявил, что любой срочник по желанию может заключить контракт Фото: REUTERS

В ответ на вопрос журналистов об обсуждениях в Кремле возможности срочникам подписать контракт для участия в СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срочники могут по желанию принять участие в операции.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", - сказал представитель Кремля журналистам в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Также сегодня, 9 января 2023 года, пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не придавать значения заявлениям о продолжении мобилизации, которые появились накануне в Telegram-каналах в период новогодних праздниках, указав также на необходимость доверять первоисточникам, которым является официальная власть.

Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки. Минобороны России изначально сообщало о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

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