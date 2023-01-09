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НовостиПолитика9 января 2023 17:48

Песков заявил, что у срочников есть возможность заключить контракт для участия в СВО

Представитель Кремля Песков заявил, что любой срочник по желанию может заключить контракт
Владимир РОМАНЕНКО
Представитель Кремля Песков заявил, что любой срочник по желанию может заключить контракт

Представитель Кремля Песков заявил, что любой срочник по желанию может заключить контракт

Фото: REUTERS

В ответ на вопрос журналистов об обсуждениях в Кремле возможности срочникам подписать контракт для участия в СВО пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что срочники могут по желанию принять участие в операции.

"Любой срочник при желании может подписать контракт", - сказал представитель Кремля журналистам в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Также сегодня, 9 января 2023 года, пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал не придавать значения заявлениям о продолжении мобилизации, которые появились накануне в Telegram-каналах в период новогодних праздниках, указав также на необходимость доверять первоисточникам, которым является официальная власть.

Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки. Минобороны России изначально сообщало о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

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