Погранслужба Украины заявила о гибели полковника под Соледаром Фото: Александр КОЦ

В боях под Соледаром погиб полковник Госпогранслужба Украины Юрий Юрчик, об этом сообщило ведомство в соцсети.

«Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что полковник погиб в результате массированного обстрела под Соледаром.

В ведомстве указали, что Юрчик руководил обороной на огневых позициях в районе Соледара.

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря 2022 года хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали соответствующие ресурсы ВСУ и опубликовали справку Кадрового центра ВСУ, адресованную начальнику Генштаба ВСУ Сергею Шаптала, в которой с точностью до одного человека названо число погибших, признанных пропавшими без вести - 35 тысяч 382 человека.

21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на поставки оружия Украине странами Запада потрачено порядка 97 миллиардов долларов, но несмотря на это ВСУ понесли большие потери.

В конце ноября 2022 года глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.

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