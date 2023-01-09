Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявление Россией перемирия на Рождество Фото: REUTERS

Объявление Россией перемирия на Украине в период православного Рождества было правильным решением, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам.

«Война - это плохо, а мир - это хорошо», - сказал Сийярто.

Глава МИД подчеркнул, что мы хотели бы видеть мир по соседству с нами на Украине как можно скорее, и мы знаем, что путь к миру лежит через прекращение огня и мирные переговоры.

Сийярто отметил, что «мы приветствуем все, что помогает прекращению огня и может способствовать мирным переговорам».

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В этот же день президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

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