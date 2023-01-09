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НовостиПолитика9 января 2023 18:15

Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявление Россией перемирия на Рождество

Сийярто выразил надежду, что такие шаги смогут приблизить урегулирование украинского конфликта
Сергей ГАПЧУК
Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявление Россией перемирия на Рождество

Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявление Россией перемирия на Рождество

Фото: REUTERS

Объявление Россией перемирия на Украине в период православного Рождества было правильным решением, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто журналистам.

«Война - это плохо, а мир - это хорошо», - сказал Сийярто.

Глава МИД подчеркнул, что мы хотели бы видеть мир по соседству с нами на Украине как можно скорее, и мы знаем, что путь к миру лежит через прекращение огня и мирные переговоры.

Сийярто отметил, что «мы приветствуем все, что помогает прекращению огня и может способствовать мирным переговорам».

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и Донбассе, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

В этот же день президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

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