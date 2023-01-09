В Росавиации опровергли информацию о снятии ограничений с 11 аэропортов

Росавиация опровергла информацию об отмене ограничений с 15 января Фото: REUTERS

Росавиация опровергла распространившиеся ранее сообщения об отмене запрета на полеты в 11 аэропортах России. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах Центральной части и Юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком", - сообщили в Росавиации.

Также отметили, что режим ограничения полетов продолжает свое действие до особого распоряжения.

8 января в сети распространилась якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина, из которого следовало, что 11 российских аэропортов возобновят работу с 15 января 2023 года.

Росавиация последний раз принимала решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов, которые находятся на юге и в центральной части России 23 декабря 2022 года. Данная мера будет действовать по меньшей мере до 2 января 2023 года.