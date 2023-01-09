Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США после протестов в столице Фото: REUTERS

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в одну из больниц США с острой брюшной болью. Об этом пишет газета Globo со ссылкой на свои источники.

По данным медиа, сейчас бывший лидер Бразилии лежит в больнице AdventHealth Celebration города Орландо штата Флорида.

Специалисты диагностировали у Болсонару "боли в брюшной области". По версии издания, проблемы со здоровьем экс-президента могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 году ножевым ранением. В начале прошлого года политик уже лечился с похожими симптомами.

Напомним, вчера, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в ходе протестов захватили здание конгресса в столице Бразилии, дворец президента и другие административные здания. Об этом сообщают на сайте портала G1. Полиция разгоняет митингующих газом и шумовыми гранатами.

Военная полиция пыталась сдержать протестующих с помощью перцовых баллончиков, однако они прорвали зону цепь силовиков, окружавшую Национальный конгресс. На некоторых кадрах видно, что автомобиль Национальных сил упал в фонтан Конгресса.