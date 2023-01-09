В Белом доме не предвидят сокращения средств на поддержку Украине в 2023 году

Конгресс фактически увеличил сумму для поддержки Украины до 45 млрд долларов, заявил помощник президента США Салливан Фото: REUTERS

В администрации США не ожидает в 2023 году сокращения средств из бюджета на оказание помощи Украине. Об этом сказал помощник президента Америки по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома.

"В прошлом году мы запросили в рамках объединенного законопроекта 37 млрд долларов, поскольку думали, что столько нам будет нужно до конца финансового года... Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 млрд долларов. Это те средства, которые были ассигнованы. И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали", - цитирует ТАСС ответ Салливана на вопрос об ограничениях оказание помощи Украине.

Как подчеркнул помощник Байдена, администрация США "точно располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года как путем предоставления помощи в сфере безопасности, в которой она нуждается, так и путем оказания экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики".

Салливан также подтвердил, что большинство американцев республиканцев и демократов поддерживают дальнейшее оказание помощи Украине.

По словам Салливана, граждане США осознают "риски, издержки и последствия отхода США от обязательств перед Украиной и отхода от того, чтобы решительно противостоять России".

Ранее сайт KP.RU писал, что судьба Украины напрямую зависит от исхода американских выборов в 2024 году. Об этом пишет обозреватель Лиз Слай в статье для издания Washington Post (WP). По ее оценке, будущее Украины может оказаться под вопросом в случае победы республиканцев, которые могут отказаться от обязательств, взятых на себя администрацией президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

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