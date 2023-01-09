WSJ: Пентагон испытывает сложности с поставкой Украине систем по борьбе с беспилотниками

Пентагон начал испытывать сложности при поставке части вооружений на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пентагон в настоящее время испытывает серьезные сложности с поставкой Украине современных модульных разведывательно-ударных систем по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Vampire. Информацию об этом распространило влиятельное американское издание The Wall Street Journal.

Газета пишет о том, что поставки этого типа вооружений были обещаны Киеву еще в августе 2022 года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре того же года. Объем контракта, однако, составляет около $40 млн, что, как указывает издание, недостаточно для крупных партий.

Теперь ВСУ получит данные системы лишь в середине-конце нынешнего года - до этого момента поставки Vampire на Украину точно не состоятся.

Ранее стало известно о том, что в преддверии старта новой президентской гонки в США действующий хозяин Белого дома Джо Байден стал все менее охотно принимать решение о выделении Украине дополнительной военной и финансовой помощи. Считается, что американский лидер сделал это по совету аналитиков, которые считают, что излишне активное участие Соединенных Штатов в конфликте на Украине не нравится большому числу избирателей в стране.

Кроме того, с критикой военных поставок Украине регулярно выступают и политические оппоненты Байдена - представители Республиканской партии США. По их словам, руководству Белого дома в настоящее время пора бы уже задуматься о решении проблем рядовых американцев, а не о накачивании боевиков Вооруженных сил Украины все более мощным и смертоносным оружием.

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