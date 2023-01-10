Слуцкий заявил о призрачных попытках Запада открыть в Грузии "второй фронт"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с важным заявлением Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытки Запада открыть против России "второй фронт" на Кавказе, в частности в Грузии, становятся призрачными. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем официальном Telegram-канале.

"Попытки Запада, о которых писали в западных же СМИ, открыть на Кавказе против России "второй фронт", похоже, становятся все более призрачными. Хотя так называемые "союзники" продолжают давить на Тбилиси, прилагая немало усилий, чтобы втянуть его в обреченную на провал военную авантюру", - считает российский политик.

По данным парламентария. в настоящее время высшее политическое руководство Грузии не придерживается русофобских взглядов и не собирается предпринимать какие-либо радикальные действия или шаги, которые могли бы поставить под сомнение стабильность российско-грузинских взаимоотношений.

Слуцкий уверен, что Москве необходимо по достоинству оценить решение властей Грузии отказаться от введения санкций против России из-а военной спецоперации РФ на Украине.

Киевские же власти уже на протяжении нескольких месяцев публично призывают грузинских чиновников "определиться" и изменить политический курс страны на агрессивно антироссийский.

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